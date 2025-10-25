28 Ekim Salı yarım gün mü, resmi tatil mi? 28 Ekim okullar ve üniversiteler tatil mi, nereler kapalı olacak?
28 Ekim Salı günü, Cumhuriyet Bayramı öncesinde bazı yerler öğleden sonra kapalı olacak. Öğrenci, öğretmen ve aileler okullarda eğitim saatine odaklandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk gelirken yurt genelinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. 28 Ekim Salı günü öğleden sonra özel ve kamu bankaları, Borsa İstanbul, kargo firmaları, nüfus müdürlükleri, eczaneler, aile sağlığı merkezleri, eczaneler, belediyeler ve valilikler kapalı olacak. Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili 1.5 gün sürecek. Peki 28 Ekim yarım gün mü, okullar tatil mi? İşte, 28-29 Ekim kapalı olacak yerler…
