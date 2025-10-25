28 Ekim Salı yarım gün mü, resmi tatil mi? 28 Ekim okullar ve üniversiteler tatil mi, nereler kapalı olacak?

28 Ekim Salı günü, Cumhuriyet Bayramı öncesinde bazı yerler öğleden sonra kapalı olacak. Öğrenci, öğretmen ve aileler okullarda eğitim saatine odaklandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk gelirken yurt genelinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. 28 Ekim Salı günü öğleden sonra özel ve kamu bankaları, Borsa İstanbul, kargo firmaları, nüfus müdürlükleri, eczaneler, aile sağlığı merkezleri, eczaneler, belediyeler ve valilikler kapalı olacak. Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili 1.5 gün sürecek. Peki 28 Ekim yarım gün mü, okullar tatil mi? İşte, 28-29 Ekim kapalı olacak yerler…

Cumhuriyet Bayramı’na kısa bir zaman kala hazırlıklar başladı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra birçok şehirde bayram coşkusu yaşanacak. 28-29 Ekim’de kapalı olacak işletmeler belli oldu. 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos gibi milli bayramların birgün öncesi yarım gün olmuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise Resmi Gazete’ye tatil 1.5 gün sürüyor. İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin yanı sıra ön lisans ve lisans öğrencileri tatil günlerine odaklandı. Kamu kurumu çalışanları 1.5 gün Resmi tatil yapacak. Peki 28-29 Ekim kapalı olan yerler neresi? İşte, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları ve kamu kurumlarının çalışma bilgisi…

28 EKİM OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram öncesindeki 28 Ekim ise Salı günü olacak. 28 Ekim Salı günü saat 13.00’dan sonra resmi tatil olacağından birçok işletme ve eğitim kurumu öğleden sonra kapalı olacak. 28 Ekim salı günü öğleden sonra okullar ve üniversiteler eğitim faaliyetlerine ara verecek.

28-29 EKİM TATİLDE KAPALI OLAN YERLER


28 Ekim saat 13.00’a kadar kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve diğer işletmeler vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

29 Ekim Çarşamba günü okullar, üniversiteler, belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri, muhtarlıklar, kargo firmaları, noterler, eczaneler, hastaneler, sağlık ocakları, bankalar, Borsa İstanbul kapalı olacak.

Resmi tatil sebebiyle kapalı olan yerler 30 Ekim Perşembe günü normal mesai saatlerindeki çalışma düzenine dönecek.

2026 YILINDA RESMİ TATİL GÜNLERİ BELLİ OLDU

Ülkemizde dini ve milli öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. Resmi tatiller hafta içine gelmesi durumunda kamu kurumları ve diğer birçok işletme kapalı oluyor. İşte, önümüzdeki yılın resmi tatil günleri;


1 Ocak 2026 Perşembe Yılbaşı

23 Nisan 2026 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı

