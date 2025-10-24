28 Ekim yarım gün mü, okullar ve üniversiteler tatil mi? 28-29 Ekim kapalı olan yerler
Cumhuriyet Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yılda 29 Ekim tarihinde yurt genelinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ise resmi tatil öncesi olan 28 Ekim Salı günü yarım gün olup olmayacağını araştırıyor. 28 Ekim tarihinde öğleden sonra bankalar, kargo firmaları, eczaneler, nüfus müdürlükleri, noterler, belediyeler, valilikler ve diğer birçok resmi kurum yarım gün açık olacak. Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili 1.5 gün sürüyor. Peki 28 Ekim okullar ve üniversiteler yarım gün mü, tatil mi? İşte, 28-29 Ekim kapalı olan kurumlar…
Cumhuriyet Bayramı’na kısa bir zaman kala hazırlıklar başladı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra birçok şehirde bayram coşkusu yaşanacak. 28-29 Ekim’de kapalı olacak işletmeler belli oldu. 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos gibi milli bayramların birgün öncesi yarım gün olmuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise Resmi Gazete’ye tatil 1.5 gün sürüyor. İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin yanı sıra ön lisans ve lisans öğrencileri tatil günlerine odaklandı. Kamu kurumu çalışanları 1.5 gün Resmi tatil yapacak. Peki 28-29 Ekim kapalı olan yerler neresi? İşte, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları ve kamu kurumlarının çalışma bilgisi…