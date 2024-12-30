31 Aralık'ta okullar saat kaçta kapanacak? İstanbul Valiliği duyurdu
İstanbul Valiliği, yılbaşı nedeniyle artması beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle 31 Aralık’ta eğitim öğretim faaliyetlerinin saatinde değişikliğe gidilmesini kararlaştırdı. Peki, 31 Aralık'ta okullar saat kaçta kapanacak?
Yılbaşı öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu ve güvenlik tedbirleri artıyor. Önlemlerden biri de eğitim öğretim faaliyetlerinin erken bitirilmesi oldu. İstanbul Valiliği, 31 Aralık Salı günü eğitim öğretim faaliyetlerinin saat 16:00'ya kadar tamamlanmasını istedi.