31 Aralık'ta okullar saat kaçta kapanacak? İstanbul Valiliği duyurdu

31 ARALIK ANLAM VE ÖNEMİ

Her kültür ve toplum, 31 Aralık’ı farklı şekillerde kutlar. Örneğin: Batı dünyasında Noel ve Yılbaşı kutlamaları iç içe geçmiştir. Bazı Asya ülkelerinde yılbaşı farklı bir tarihte kutlansa da, 31 Aralık uluslararası etkiler nedeniyle önem taşır.



