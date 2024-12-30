31 Aralık'ta okullar saat kaçta kapanacak? İstanbul Valiliği duyurdu

İstanbul Valiliği, yılbaşı nedeniyle artması beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle 31 Aralık’ta eğitim öğretim faaliyetlerinin saatinde değişikliğe gidilmesini kararlaştırdı. Peki, 31 Aralık'ta okullar saat kaçta kapanacak?

31 Aralık'ta okullar saat kaçta kapanacak? İstanbul Valiliği duyurdu - 1

Yılbaşı öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu ve güvenlik tedbirleri artıyor. Önlemlerden biri de eğitim öğretim faaliyetlerinin erken bitirilmesi oldu. İstanbul Valiliği, 31 Aralık Salı günü eğitim öğretim faaliyetlerinin saat 16:00'ya kadar tamamlanmasını istedi.

EĞİTİM HABERLERİ

31 Aralık'ta okullar saat kaçta kapanacak? İstanbul Valiliği duyurdu - 2

İSTANBUL VALİLİĞİ DUYURDU

İstanbul Valiliği, "31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi - özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir" açıklamasında bulundu

31 Aralık'ta okullar saat kaçta kapanacak? İstanbul Valiliği duyurdu - 3

31 ARALIK ANLAM VE ÖNEMİ

Her kültür ve toplum, 31 Aralık’ı farklı şekillerde kutlar. Örneğin: Batı dünyasında Noel ve Yılbaşı kutlamaları iç içe geçmiştir. Bazı Asya ülkelerinde yılbaşı farklı bir tarihte kutlansa da, 31 Aralık uluslararası etkiler nedeniyle önem taşır.

31 Aralık'ta okullar saat kaçta kapanacak? İstanbul Valiliği duyurdu - 4

Takvim sistemlerinin düzenlenmesiyle, 31 Aralık uluslararası bir önem kazanmıştır. Gregoryen takvimine göre yılın son günü olarak belirlenen bu tarih, küresel ölçekte kabul edilmiştir.

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