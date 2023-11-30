40 bin öğrenciye eğitim ve öğretim desteği ödemesi ne zaman? Resmi Gazete'de yayımlandı
Depremden etkilenen 5 ildeki özel okullarda öğrenim gören 40 bin öğrenciye eğitim desteği verilecek. Söz konusu gelişmenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından araştırmalar da hız kazandı. Ödemelerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, 40 bin öğrenciye eğitim ve öğretim desteği ödemesi ne zaman?
Depremden etkilenen dört il ile Gaziantep'in iki ilçesindeki özel okullarda öğrenim gören 40 bin öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verilecek. İşte, öğrencilere eğitim desteğinin ayrıntıları...