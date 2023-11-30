40 bin öğrenciye eğitim ve öğretim desteği ödemesi ne zaman? Resmi Gazete'de yayımlandı

Tebliğe göre, bu il ve ilçelerdeki okul öncesi eğitim kurumlarındaki 4 bin öğrenci için 12 bin 800 lira, ilkokullarda okuyan 10 bin öğrenci için 15 bin 400 lira, ortaokullarda okuyan 10 bin öğrenci için 18 bin lira ve liselerde okuyan 16 bin öğrenci için 18 bin lira destek sağlanacak.



Destekten toplam 40 bin öğrenci faydalanacak.