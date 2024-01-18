5 soruda özel okul ücretleri
Özel okul ücretlerinin, yemek ve farklı kalemlerin eklenmesiyle, yüzde 100'ün üzerinde artması tepkilere neden oldu. Yeni düzenleme ise bir önceki yılın ÜFE + TÜFE'nin yarısı kadar artış yapılabileceğini söylüyor. Peki özel okul ücretleri nasıl belirleniyor ve gelecek sene yapılabilecek artış ne kadar olabilir? 5 soru ve yanıtları haberimizde.
Özel okullar, ara sınıflardaki öğrencileri için gelecek yılki eğitim öğretim ücretlerini [(bir önceki yılın ortalama yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE)/2] artı 5 formülüne göre belirleyecek.