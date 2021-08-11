5 soruda YKS'de barajın düşürülmesi

Anadolu Ajansı 11.08.2021 - 14:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ağustos Salı günü, yangın ve sel felaketleri sebebiyle 2021-YKS tercih tarihlerinin 20 Ağustos'a uzatıldığını duyurdu.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-YKS baraj puanının düşürülmesine ilişkin çalışmasını 10 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.
Erdoğan, aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını, bu ek yerleştirme imkanından TYT puanı asgari 140, AYT/YDT puanı asgari 170 olan adayların da faydalanabileceğini açıkladı.
1- 20 Ağustos'ta tercih süreci sona erecek merkezi yerleştirme işlemleri hangi baraj puanına göre yapılacak?
2021-YKS'nin 20 Ağustos'ta bitecek merkezi yerleştirme tercih işlemlerine ,TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek.
Adaylar, ÖSYM tarafından, yerleştirme puanları ve varsa ek puanları, yükseköğretim programlarıyla ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak yükseköğretim programlarına yerleştirilecek.
2- Merkezi yerleştirme sonrası ek yerleştirme süreci nasıl ilerleyecek?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarına 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak "ek yerleştirme" yapılacak.
Ek yerleştirme sürecinde de TYT için en az 150, AYT/YDT için en az 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme tercihinde bulunamayacak.
3- 2021-YKS'ye özel düşürülen baraj puanı uygulaması hangi aşamada devreye girecek?
2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.
Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.
5-Merkezi yerleştirme, ek yerleştirme ve ikinci ek yerleştirme tercih ve sonuç tarihleri ne zaman açıklanacak?
YKS'ye giren ve TYT'de 150, AYT/YDT'de 180 barajını geçen adaylar, tercih işlemlerini 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından 20 Ağustos 23.59'a kadar yapabilecek.
Bu tercihlerin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı.
Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.