50 kişilik kontenjan için 10 bin başvuru
Anadolu Ajansı, İHA
Galatasaray İlkokulu'nda öğrenim görecek 50 öğrenci için 10 bine yakın başvuru olunca İstiklal Caddesi'nde uzun kuyruk oluştu.
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1Sabah saatlerinde veliler çocuklarıyla beraber kura çekimi için Galatasaray Lisesi'nin Beyoğlu'ndaki binasına geldi.
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2Ancak başvurular beklenilenden fazla olunca okul girişinden başlayan kuyruk, İstiklal Caddesi'ne kadar uzadı.
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32019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında Galatasaray İlkokulu, 60-66 ile 66-84 aylık arasındaki çocuklar için başvuruları alırken, her yıl olduğu gibi bu yıl da 50 öğrenciyi kabul etti.
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4Kura, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Galatasaray İlkokulu ve Lisesi yetkilileri tarafından noter huzurunda gerçekleştirildi.
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5Kurada isimleri belirlenen aday öğrencilerin listesi gün içinde web sitesinde yayımlanacak ve ön kayıtlar 1-3 Temmuz'da alınacak.
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6Okula ön kayıt için istenen belgeler, aday öğrencilerin velilerine 28 Haziran'da yapılacak toplantıda bildirilecek.
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