6 Şubat'ta okullar tatil mi? Hatay ve Adıyaman'da okullar tatil mi?
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümüne az bir zaman kaldı. O tarihte bölgedeki okulların eğitim faaliyetlerinin durumu merak konusu oldu. Peki, 6 Şubat'ta okullar tatil mi?
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından neredeyse iki sene geçti. 6 Şubat günü depremde hayatını kaybedenleri anma etkinlikleri düzenlenecek. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya şehirlerinde yaşayan öğrenciler ve aileleri ise o tarihte okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.