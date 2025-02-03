6 Şubat'ta okullar tatil mi? Hatay ve Adıyaman'da okullar tatil mi?

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümüne az bir zaman kaldı. O tarihte bölgedeki okulların eğitim faaliyetlerinin durumu merak konusu oldu. Peki, 6 Şubat'ta okullar tatil mi?

6 Şubat'ta okullar tatil mi? Hatay ve Adıyaman'da okullar tatil mi? - 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından neredeyse iki sene geçti. 6 Şubat günü depremde hayatını kaybedenleri anma etkinlikleri düzenlenecek. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya şehirlerinde yaşayan öğrenciler ve aileleri ise o tarihte okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.

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6 Şubat'ta okullar tatil mi? Hatay ve Adıyaman'da okullar tatil mi? - 2

6 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?


Geçtiğimiz yıl, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin yıl dönümünde okullar bölgedeki illerde tatil edilmişti.

Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya Valilikleri geçen yıl bu doğrultuda bir karar almıştı.

2025 yılı için ise henüz bir il valiliğinden açıklama geldi.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar gelince haberimizde yer vereceğiz.

6 Şubat'ta okullar tatil mi? Hatay ve Adıyaman'da okullar tatil mi? - 3

6 ŞUBAT'TA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ? 

Adıyaman'da, depremin ikinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma programları yoğunluğundan dolayı ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat günü eğitime ara verilecek.

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada deprem felaketinin yıl dönümü nedeniyle kentte ziyaret yoğunluğu yaşanacağı belirtilerek şöyle denildi:

"6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2025 Perşembe Günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimiz, kamu hizmetlerini aksatmayacak tüm tedbirler alınacak şekilde, bir gün idari izinli sayılacaktır."

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