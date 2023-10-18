9 gün tatil ne zaman? MEB 2023-2024 ilk ara tatil tarihi

Türkiye genelindeki 20 milyonu aşkın öğrenci derslerine devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili yakın zaman sonra başlayacak. İşte, 2023-2024 ilk ara tatil tarihi...