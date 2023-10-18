9 gün tatil ne zaman? MEB 2023-2024 ilk ara tatil tarihi
Öğrenciler, öğretmenler ve veliler ara tatil tarihlerine odaklandı. Geçtiğimiz eylül ayında başlayan yeni eğitim döneminin ilk ara tatiline yönelik beklentiler, Kasım ayına kısa bir zaman kala arttı. Peki, ilk ara tatil ne zaman başlayacak?
Türkiye genelindeki 20 milyonu aşkın öğrenci derslerine devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili yakın zaman sonra başlayacak. İşte, 2023-2024 ilk ara tatil tarihi...