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9 günlük tatil için takvim belli oldu: Okullar ara tatil için ne zaman kapanıyor? (MEB 2024-2025 çalışma takvimi)

9 günlük için tatil için geri sayım başladı. MEB tarafından dönem başında uygulanacak çalışma takvimi il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmişti. Hava sıcaklıklarının yükselişe geçmesiyle birlikte öğrenciler ve aileleri, tatil planlaması yapmaya erken başladı. Okullarda birinci dönemde ilk ara tatil Kasım ayında yapıldı. İkinci ara tatil ise Mart-Nisan ayında yapılacak. Peki Ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, MEB 2024-2025 eğitim yılı çalışma takvimi

9 günlük tatil için takvim belli oldu: Okullar ara tatil için ne zaman kapanıyor? (MEB 2024-2025 çalışma takvimi) - 1

Okullarda 1. dönem 9 Eylül tarihinde başlarken ilk ara tatil, yarıyıl tatili geride kaldı. Yaklaşık 16 milyon öğrenci ve 1.8 milyon öğretmen ise eğitim öğretim faaliyetlerine ikinci dönem 3 Şubat’ta başladı. Mart ayının ilk haftası geride kalırken eğitimciler ve öğrenciler, ara tatil takvimine odaklandı. Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre ikinci ara tatile, cumartesi ve pazar günleri de dahil edildiğinde tatil toplam 9 gün sürecek. Peki Ara tatil ne zaman başlayacak? İşte, okulların ara tatil sebebiyle kapalı olacağı günler…

EĞİTİM HABERLERİ

9 günlük tatil için takvim belli oldu: Okullar ara tatil için ne zaman kapanıyor? (MEB 2024-2025 çalışma takvimi) - 2

OKULLAR ARA TATİL İÇİN NE ZAMAN KAPANACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılında ikinci dönem 3 Şubat tarihinde başladı. İkinci dönem ara tatili ise yayınlanan takvime göre 31 Mart’ta başlayacak ve 4 Nisan cuma günü sona erecek.

Ara tatil sebebiyle okullar, 28 Mart cuma günü kapanacak. Cumartesi ve pazar günleri de takvime dahil edildiğinde öğrenciler için okullarda tekrar eğitim öğretim faaliyetleri, 7 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

9 günlük tatil için takvim belli oldu: Okullar ara tatil için ne zaman kapanıyor? (MEB 2024-2025 çalışma takvimi) - 3

BAYRAM İLE AYNI TARİHLERE DENK GELİYOR

İkinci ara tatil ve Ramazan Bayramı bu yıl aynı tarihlere denk gelecek. Bayram tatili 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan’da sona erecek. Normal şartlarda öğrenciler, dini ve milli bayram günlerinde resmi tatil olduğundan okula gitmiyor.

2025 yılında ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hafta içine denk gelecek. Öğrenciler bu tarihlerde resmi tatil olduğundan okula gitmeyecek.

9 günlük tatil için takvim belli oldu: Okullar ara tatil için ne zaman kapanıyor? (MEB 2024-2025 çalışma takvimi) - 4

OKULLAR 20 HAZİRAN’DA KAPANACAK

9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran’da sona erecek. Karne tatiliyle birlikte öğrenciler yaklaşık 90 günlük yaz tatilinin tadını çıkaracak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi henüz belli olmazken önümüzdeki eğitim yılının benzer şekilde Eylül ayında başlaması bekleniyor.

9 günlük tatil için takvim belli oldu: Okullar ara tatil için ne zaman kapanıyor? (MEB 2024-2025 çalışma takvimi) - 5

ARA TATİLDE ÖĞRENCİLER DİNLENMELİ

Özellikle 2025 yılında düzenlenecek bursululuk sınavı, liselere geçiş sınavı ve üniversite sınavına katılacak öğrenciler için uzmanlar, ara tatilde dinlenme önerisi yapıyor. Ara tatil dönüşü okullar yaklaşık 80 gün eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecek. Eğitim uzmanları, yoğun tempo öncesinde özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kısa tatil döneminde derslerden uzaklaşarak ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçirmesini tavsiye ediyor.

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