9 günlük tatil için takvim belli oldu: Okullar ara tatil için ne zaman kapanıyor? (MEB 2024-2025 çalışma takvimi)
9 günlük için tatil için geri sayım başladı. MEB tarafından dönem başında uygulanacak çalışma takvimi il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmişti. Hava sıcaklıklarının yükselişe geçmesiyle birlikte öğrenciler ve aileleri, tatil planlaması yapmaya erken başladı. Okullarda birinci dönemde ilk ara tatil Kasım ayında yapıldı. İkinci ara tatil ise Mart-Nisan ayında yapılacak. Peki Ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, MEB 2024-2025 eğitim yılı çalışma takvimi
Okullarda 1. dönem 9 Eylül tarihinde başlarken ilk ara tatil, yarıyıl tatili geride kaldı. Yaklaşık 16 milyon öğrenci ve 1.8 milyon öğretmen ise eğitim öğretim faaliyetlerine ikinci dönem 3 Şubat’ta başladı. Mart ayının ilk haftası geride kalırken eğitimciler ve öğrenciler, ara tatil takvimine odaklandı. Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre ikinci ara tatile, cumartesi ve pazar günleri de dahil edildiğinde tatil toplam 9 gün sürecek. Peki Ara tatil ne zaman başlayacak? İşte, okulların ara tatil sebebiyle kapalı olacağı günler…