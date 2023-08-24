9. sınıflar ne zaman açılacak? Liseler ne zaman açılacak? İşte MEB'in açıkladığı tarih

Eylül ayına az bir zaman kala liselerin ders başı tarihi merak konusu oldu. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrencilerin yaz tatiline girmesinin ardından başta liseler olmak üzere pek çok seviye için okulların yeniden açılacağı tarih merak ediliyor. Peki, 9. sınıflar ne zaman açılacak?

9. sınıflar ne zaman açılacak? Liseler ne zaman açılacak? İşte MEB'in açıkladığı tarih - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı. MEB takvimle birlikte okulların açılış tarihini paylaştı. Bu gelişmenin ardından liselerde ders başı tarihi merak konusu oldu. Özellikle lise 1. sınıflarda uyum haftası süreci olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, 2023-2024 liselerin açılış tarihi...

EĞİTİM HABERLERİ

9. sınıflar ne zaman açılacak? Liseler ne zaman açılacak? İşte MEB'in açıkladığı tarih - 2

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

9. sınıflar ne zaman açılacak? Liseler ne zaman açılacak? İşte MEB'in açıkladığı tarih - 3

9'UNCU SINIFLAR ERKEN Mİ AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim kademesine geçen öğrencilere uyum haftası düzenliyor.

Yeni dönemde eğitim öğretim faaliyetleri önümüzdeki 11 Eylül'de başlayacak.

İlkokul 1. sınıf öğrencileri ile anaokulu öğrencileri için uyum haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında olacak.

Lise öğrencileri için ise bu uygulama söz konusu değil.

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