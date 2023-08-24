9. sınıflar ne zaman açılacak? Liseler ne zaman açılacak? İşte MEB'in açıkladığı tarih
Eylül ayına az bir zaman kala liselerin ders başı tarihi merak konusu oldu. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrencilerin yaz tatiline girmesinin ardından başta liseler olmak üzere pek çok seviye için okulların yeniden açılacağı tarih merak ediliyor. Peki, 9. sınıflar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı. MEB takvimle birlikte okulların açılış tarihini paylaştı. Bu gelişmenin ardından liselerde ders başı tarihi merak konusu oldu. Özellikle lise 1. sınıflarda uyum haftası süreci olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, 2023-2024 liselerin açılış tarihi...