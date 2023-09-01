9.sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2023 liselerin açılış tarihi

Yüz binlerce liseli öğrenci ve bu yıl ilk kez liselere kayıt yaptıran adaylar, yaz tatilinin son bulacağı ve 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatili süresince atan liseliler, okullarının açılacağı tarihe odaklandı. Peki, liseler ne zaman açılacak?

9.sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2023 liselerin açılış tarihi - 1

Eylül ayının başlaması ile birlikte, liselerin ne zaman açılacağını ve yaz tatilinin ne zaman biteceğini merak eden liseli öğrenciler, konu hakkında bilgi almak adına MEB'in liseleri tekrar eğitim faaliyetine açacağı tarihi sorguluyor. İşte, 2023 liselerin açılış tarihi...

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9.sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2023 liselerin açılış tarihi - 2

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı.


Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

9.sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2023 liselerin açılış tarihi - 3

9'UNCU SINIFLAR ERKEN Mİ AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim kademesine geçen öğrencilere uyum haftası düzenliyor.

Yeni dönemde eğitim öğretim faaliyetleri önümüzdeki 11 Eylül'de başlayacak.

İlkokul 1. sınıf öğrencileri ile anaokulu öğrencileri için uyum haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında olacak.

Lise öğrencileri için ise bu uygulama söz konusu değil.

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