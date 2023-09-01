9.sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2023 liselerin açılış tarihi
Yüz binlerce liseli öğrenci ve bu yıl ilk kez liselere kayıt yaptıran adaylar, yaz tatilinin son bulacağı ve 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatili süresince atan liseliler, okullarının açılacağı tarihe odaklandı. Peki, liseler ne zaman açılacak?
Eylül ayının başlaması ile birlikte, liselerin ne zaman açılacağını ve yaz tatilinin ne zaman biteceğini merak eden liseli öğrenciler, konu hakkında bilgi almak adına MEB'in liseleri tekrar eğitim faaliyetine açacağı tarihi sorguluyor. İşte, 2023 liselerin açılış tarihi...