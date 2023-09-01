9.sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2023 liselerin açılış tarihi

9'UNCU SINIFLAR ERKEN Mİ AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim kademesine geçen öğrencilere uyum haftası düzenliyor.



Yeni dönemde eğitim öğretim faaliyetleri önümüzdeki 11 Eylül'de başlayacak.



İlkokul 1. sınıf öğrencileri ile anaokulu öğrencileri için uyum haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında olacak.



Lise öğrencileri için ise bu uygulama söz konusu değil.