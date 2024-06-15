9. sınıflara telafi sınavı mı olacak mı? Yusuf Tekin'den açıklama

BAYRAM SONRASINDA NETLEŞECEK

Telafi niteliğindeki sınavların yapılıp yapılmayacağı bayram sonrasında sınıfta kalan öğrenci sayısına göre belirlenecek.



Eğitim danışmanları ve öğretmenlere göre sınıf tekrarı doğru bir karar. Ancak öğrenciler de telafinin gündeme gelmesini istiyor.



Eğitim Danışmanı Nur Erdem Özeren, "Üniversitelerdeki bütünleme sistemi gibi öğrencilerin aklı başına sonradan gelmesi ve sonradan başına geldiğinde konuyu ele alması olarak yorumlayayım. Sınırda kalan, derslerinin genelinde aslında iyi olmasına rağmen yaşadığı çeşitli olumsuzluklar nedeniyle zorda kalan çocuklar için telafi, bir kurtuluş yöntemi olabilir. O yüzden telafi şeklini de buna göre ayarlamak gerekir." açıklamasında bulundu.





