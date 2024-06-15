9. sınıflara telafi sınavı mı olacak mı? Yusuf Tekin'den açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) kademeli olarak başlattığı 4 dersten başarısız olanların sınıf tekrarı yapacağı uygulama dokuzuncu sınıf öğrencileriyle başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin telafi sınavlarının yapılabileceğine dair mesajlar verdi.
Sınıfta kalan 9. sınıflara telafi sınavlarının yapılması bekleniyor.
"Sınıf tekrarıyla ilgili şu an okullarımızdaki işlemler tamamlanmadı. Karne sürecinin tamamlanmış olması okullarımızda bu anlamdaki telafi niteliğindeki süreçlerin tamamlandığı anlamına gelmez."
Bu açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki değişikliğe göre dokuzuncu sınıflarda 4 ders ve üzeri zayıfı olan 9. sınıf öğrencileri sınıf tekrarı yaptı.