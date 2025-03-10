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Açık lise 2. dönem sınav günleri 2025 | AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖL sınav ve sonuç tarihleri

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem yazılı sınavları mart ayı içerisinde uygulanacak. Açık lise sınavları üç oturum halinde yapılacak. Her oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek ve her ders için ise 10 soru sorulacak. Adaylar, AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi ve sınav tarihine odaklandı!

Açık lise 2. dönem sınav günleri 2025 | AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖL sınav ve sonuç tarihleri - 1

AÖL sınavında yanlış cevaplar puanı etkilemeyecek. Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Öğrenciler, aolweb.meb.gov.tr adresinden sınav giriş belgelerini temin edebilir ve sonuçlarını da görüntüleyebilir. AÖL sınav tarihleri...

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Açık lise 2. dönem sınav günleri 2025 | AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖL sınav ve sonuç tarihleri - 2

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık lise 2. dönem sınav giriş belgeleri 14 Mart 2025 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden paylaşılacak.

Sınav uygulaması ise şöyle olacak: 1. oturum 22 Mart Cumartesi günü saat 10:00'da,

2. oturum 22 Mart Cumartesi günü saat 14:00'te

3. oturum ise 23 Mart Pazar günü saat 10:00'da olacak.

Açık lise 2. dönem sınav günleri 2025 | AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖL sınav ve sonuç tarihleri - 3

AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ

Sınava dair soru ve cevaplar 26 Mart günü adaylara sunulacak. Sonuçlar ise 21 Nisan 2025'te ilan edilecek. Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek.

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