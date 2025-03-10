Açık lise 2. dönem sınav günleri 2025 | AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖL sınav ve sonuç tarihleri

AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ

Sınava dair soru ve cevaplar 26 Mart günü adaylara sunulacak. Sonuçlar ise 21 Nisan 2025'te ilan edilecek. Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek.