Açık lise 2. dönem sınav günleri 2025 | AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖL sınav ve sonuç tarihleri
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem yazılı sınavları mart ayı içerisinde uygulanacak. Açık lise sınavları üç oturum halinde yapılacak. Her oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek ve her ders için ise 10 soru sorulacak. Adaylar, AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi ve sınav tarihine odaklandı!
AÖL sınavında yanlış cevaplar puanı etkilemeyecek. Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Öğrenciler, aolweb.meb.gov.tr adresinden sınav giriş belgelerini temin edebilir ve sonuçlarını da görüntüleyebilir. AÖL sınav tarihleri...