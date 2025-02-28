Açık lise 2. dönem sınav tarihleri 2025: AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? MEB Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 yılı 2. dönem sınavları üç oturumda gerçekleşecek. Sınavlarda adaylara her oturum için 100 dakika süre verilecek. Açık lise sınavlarında sorulan soru ve adayların cevapları 26 Mart 2025 tarihinde paylaşılacak. 2025 açık lise 2. dönem sınav tarihi ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. dönem sınavları mart ayında üç oturumda olacak. Adaylar sınav giriş belgelerini aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx sayfasınden elde edebilecekler. Sınavda ise adayların karşısına her dersten 10'ar soru çıkacak. İşte, 2. dönem AÖL takvimi...