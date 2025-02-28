Açık lise 2. dönem sınav tarihleri 2025: AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? MEB Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 yılı 2. dönem sınavları üç oturumda gerçekleşecek. Sınavlarda adaylara her oturum için 100 dakika süre verilecek. Açık lise sınavlarında sorulan soru ve adayların cevapları 26 Mart 2025 tarihinde paylaşılacak. 2025 açık lise 2. dönem sınav tarihi ne zaman?

Açık lise 2. dönem sınav tarihleri 2025: AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? MEB Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi - 1

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. dönem sınavları mart ayında üç oturumda olacak. Adaylar sınav giriş belgelerini aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx sayfasınden elde edebilecekler. Sınavda ise adayların karşısına her dersten 10'ar soru çıkacak. İşte, 2. dönem AÖL takvimi...

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Açık lise 2. dönem sınav tarihleri 2025: AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? MEB Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi - 2

2. DÖNEM AÇIK LİSE SINAV TARİHLERİ

MEB tarafından düzenlenen açık lise sınavlarının 2. dönem tarihleri şöyle:

1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,
2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

Açık lise 2. dönem sınav tarihleri 2025: AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? MEB Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi - 3

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Açık lise sınav giriş belgeleri 14 Mart 2025 günü https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden adaylara sunulacak.

Açık lise 2. dönem sınav tarihleri 2025: AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? MEB Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi - 4

2. dönem açık lise sınav sonuçları da 21 Nisan 2025'te ilan edilecek.

Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak ve sınav puanı hesaplamasında [Puan =(Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılıyor.

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