Açık lise 2. dönem sınav tarihleri: AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 MEB Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi

2. DÖNEM AÇIK LİSE SINAV TARİHLERİ

MEB tarafından düzenlenen açık lise sınavlarının 2. dönem tarihleri şöyle:



1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,

2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.