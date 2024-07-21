MEB AÖL sonuçları için tarih verdi: Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları devam ediyor. 20-21 Temmuz'da düzenlenecek sınavların ardından öğrenciler şimdi de sonuç tarihine odaklandı. MEB AÖL sonuçları için tarih verdİ. Peki, Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB AÖL sonuçları için tarih verdi: Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleşen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavının ilk iki oturumu 20 Temmuz'da yapılmıştı. AÖL son oturumu ise bugün tamamlanacak.

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MEB AÖL sonuçları için tarih verdi: Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren adaylar AÖL sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

MEB AÖL sonuçları için tarih verdi: Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇ AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada; "14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren adaylar, , öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı
öğrenciler meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir." denildi.

MEB AÖL sonuçları için tarih verdi: Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?


Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.

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