Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL sınav takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 3. dönem Açık Lise sınavlarına geri sayım başladı. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri henüz başlamazken, 2025 3. Dönem AÖL sınav tarihleri merak konusu oldu. Sınavlara hazırlanan öğrenciler şimdi ise oturum tarihlerine odaklandı. Peki, Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları için tarih araştırmaları başladı. Lise eğitimini açıktan devam ettiren öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen sınav takviminde AÖL 3. Dönem sınavlarına katılım sağlayacak. Yakın zaman önce AÖL 2. dönem oturumları geride kalmıştı. Şimdi tüm gözler bu eğitim yılının son sınav tarihlerinde olacak. İşte, MEB AÖL sınav takvimi...