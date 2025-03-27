Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL sınav takvimi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları için tarih araştırmaları başladı. Lise eğitimini açıktan devam ettiren öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen sınav takviminde AÖL 3. Dönem sınavlarına katılım sağlayacak. Yakın zaman önce AÖL 2. dönem oturumları geride kalmıştı. Şimdi tüm gözler bu eğitim yılının son sınav tarihlerinde olacak. İşte, MEB AÖL sınav takvimi...