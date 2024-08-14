Açık lise (AÖL) sınav sonuçları açıklandı (2024 MEB AÖL 3. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı)

Açık lise (AÖL) sınav sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 AÖL sınav takvimi sonrasında, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sonuçları için tarihler belli olmuştu. Öğrenciler, aolweb.meb.gov.tr sorgulama ekranı üzerinden sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek. İşte 2024 AÖL 3. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı.

Açık lise (AÖL) sınav sonuçları açıklandı (2024 MEB AÖL 3. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı) - 1

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav sonuçları, açık lise öğrencileri tarafından heyecanla bekleniyor. AÖL sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurusu sonrasında açıklandı. Peki, 2024 AÖL sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

EĞİTİM HABERLERİ

Açık lise (AÖL) sınav sonuçları açıklandı (2024 MEB AÖL 3. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı) - 2

AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL sonuç duyuru ekranından yapılan açıklamayla birlikte, 2023-2024 eğitim öğretim yılı AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı.

Açık lise (AÖL) sınav sonuçları açıklandı (2024 MEB AÖL 3. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı) - 3

AÖL 3.DÖNEM SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sınav sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren öğrenilecek. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresi üzerinden ilan edilecek.

Öğrenciler sonuçları öğrenci numaralar ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecekler.

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Açık lise (AÖL) sınav sonuçları açıklandı (2024 MEB AÖL 3. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı) - 4

İTİRAZ SÜRECİ HAKKINDA

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazlar ile ilgili detaylı bilgiye https://eitiraz.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

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