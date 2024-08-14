Açık lise (AÖL) sınav sonuçları açıklandı (2024 MEB AÖL 3. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı)
Açık lise (AÖL) sınav sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 AÖL sınav takvimi sonrasında, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sonuçları için tarihler belli olmuştu. Öğrenciler, aolweb.meb.gov.tr sorgulama ekranı üzerinden sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek. İşte 2024 AÖL 3. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı.
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav sonuçları, açık lise öğrencileri tarafından heyecanla bekleniyor. AÖL sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurusu sonrasında açıklandı. Peki, 2024 AÖL sınav sonuçları nasıl sorgulanır?