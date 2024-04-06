Açık lise (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 MEB AÖL 2. dönem sınav sonuçları)
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim sonrasında, AÖL 2. dönem sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2023-2024 AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023-2024 AÖL 2. dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. 16-17 Mart tarihlerinde tamamlanan AÖL sınavlarının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. MEB yayımladığı takvimle AÖL sonuç tarihini duyurdu. İşte ayrıntılar.