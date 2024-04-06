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Açık lise (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 MEB AÖL 2. dönem sınav sonuçları)

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim sonrasında, AÖL 2. dönem sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2023-2024 AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık lise (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 MEB AÖL 2. dönem sınav sonuçları) - 1

2023-2024 AÖL 2. dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. 16-17 Mart tarihlerinde tamamlanan AÖL sınavlarının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. MEB yayımladığı takvimle AÖL sonuç tarihini duyurdu. İşte ayrıntılar.

EĞİTİM HABERLERİ

Açık lise (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 MEB AÖL 2. dönem sınav sonuçları) - 2

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 2023-2024 AÖL 2. dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından AÖL 2. dönem sınav sonuçları 17 Nisan tarihinde ilan edilecek.

Açık lise (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 MEB AÖL 2. dönem sınav sonuçları) - 3

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

Açık lise (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 MEB AÖL 2. dönem sınav sonuçları) - 4

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.

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