Açık lise (AÖL) sınav sonuçları sorgulama 2022: AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için nefesler tutuldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 9-20 Aralık tarihlerinde online olarak gerçekleştirilen AÖL sınavlarının ardından sonuçların açıklanması bekleniyor. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Açık lise (AÖL) sınav sonuçları sorgulama 2022: AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

2022 AÖL sınav sonuçları için geri sayım başladı. 20 Aralık'ta sona eren AÖL güz dönemi sınavlarının ardından sonuçların açıklanacağı tarih gündeme geldi. Sınava giren öğrenciler, MEB tarafından tarih açıklaması yapılıp yapılmadığını merak ediyor. İşte ayrıntılar.

Açık lise (AÖL) sınav sonuçları sorgulama 2022: AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

AÖL SINAVLARI SONA ERDİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında AÖL sınavlarının ne zaman sona ereceği belli olmuştu.

AÖL sınavları, 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapıldı. Sınavlar 20 Aralık'ta sona erdi.

Açık lise (AÖL) sınav sonuçları sorgulama 2022: AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yapılan sınavların sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.

Buna göre; AÖL sınav sonuçlarının Ocak ayının ilk haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.

Açık lise (AÖL) sınav sonuçları sorgulama 2022: AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarına giren öğrenciler, MEB tarafından sonuçların duyurulmasıyla birlikte http://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek.

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