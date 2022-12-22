Açık lise (AÖL) sınav sonuçları sorgulama 2022: AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2022 AÖL sınav sonuçları için geri sayım başladı. 20 Aralık'ta sona eren AÖL güz dönemi sınavlarının ardından sonuçların açıklanacağı tarih gündeme geldi. Sınava giren öğrenciler, MEB tarafından tarih açıklaması yapılıp yapılmadığını merak ediyor. İşte ayrıntılar.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında AÖL sınavlarının ne zaman sona ereceği belli olmuştu.
AÖL sınavları, 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapıldı. Sınavlar 20 Aralık'ta sona erdi.
AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yapılan sınavların sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.
Buna göre; AÖL sınav sonuçlarının Ocak ayının ilk haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.
Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarına giren öğrenciler, MEB tarafından sonuçların duyurulmasıyla birlikte http://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek.
AÖL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ