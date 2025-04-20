Açık Lise (AÖL) sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025: AÖL 2.dönem sınav sonucu açıklandı mı?
AÖL sınav sonuçları için gözler meb.gov.tr adresine çevrildi. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları 22-23 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlendi. Açıktan aldıkları eğitimle birlikte lise mezunu olmayı hedefleyen binlerce aday sınavlara katıldı. AÖL sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. İnternet üzerinden açıklanan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. AÖL sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilirken ders geçme notu alt sınırı 45 olarak belirlendi. AÖL sınav sonuçları ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve toplam puanları yer alacak. Peki AÖL 2. dönem sınav sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı…
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarihi duyurdu. “Açık lise sınav sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra sonuç ekranı aktif hale gelecek. Açık öğretim lisesi sınav sonuçlarıyla birlikte aynı tarihte düzenlenen AÖO (Açık öğretim ortaokulu) sınav sonuçları da ilan edilecek. Sınav sonuçları ekranında “Güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası ve şifre” ile giriş yapılabilecek. Alternatif olarak e-Devlet giriş seçeneğiyle birlikte de sonuçlar sorgulanabilecek. AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandıktan sonra yılın son oturumları ise Temmuz ayında yapılacak. Peki AÖL sınav sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarıyla ilgili yapılan açıklama…