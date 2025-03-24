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Açık Lise (AÖL) soruları ve cevap anahtarı 2025: AÖL soruları ve temel kitapçık açıklandı mı?

AÖL soruları ve cevap anahtarı basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. 22-23 Mart tarihinde düzenlenen AÖL 2. dönem cevap anahtarı meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar cevap anahtarı ekranında soruların A, B, C ve E şıklı doğru yanıtlarını görüntüleyebilecek. MEB tarafından açıklanan takvime göre sınav sonuçları 21 Nisan tarihinde erişime açılacak. 100 puan üzerinden değerlendirilecek sınavlarda yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkielemeyecek. Peki AÖL soruları ve cevap anahtarı 2025 açıklandı mı? İşte, MEB’den konuyla ilgili yapılan açıklama…

Açık Lise (AÖL) soruları ve cevap anahtarı 2025: AÖL soruları ve temel kitapçık açıklandı mı? - 1

AÖL soruları ve cevap anahtarının erişime açılacağı tarih belli oldu. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarında değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılacak. AÖL’de yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkilemeyecek. Yazılı sınavda sorulan soruların cevap anahtarları ise iki farklı alternatif yöntemle sorgulanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet istesi veya odsgm.gov.tr adresinden cevap anahtarı erişime açılacak. Adaylar cevap anahtarı ekranında A,B,C,D şıklı doğru yanıtları görüntüleyebilecek. Peki AÖL 2. dönem soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

Açık Lise (AÖL) soruları ve cevap anahtarı 2025: AÖL soruları ve temel kitapçık açıklandı mı? - 2

2025 AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI? 

22-23 Mart tarihinde 81 ilde gerçekleştirilen açık lise sınavlarının cevap anahtarı henüz erişime açılmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda AÖL soruları ve cevap anahtarının 26 Mart Çarşamba günü açıklanacağı bilgisi yer aldı.

Açık Lise (AÖL) soruları ve cevap anahtarı 2025: AÖL soruları ve temel kitapçık açıklandı mı? - 3

AÖL 2. DÖNEM CEVAP ANAHTARI SORGULAMA

AÖL soruları ve cevap anahtarı, basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Bakanlıktan “AÖL soruları ve cevap anahtarı açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adresinden cevap anahtarlarına ulabilecek. AÖL cevap anahtarı ekranında soruların doğru yanıtları A,B,C,D şıklı olarak yer alacak.

Açık Lise (AÖL) soruları ve cevap anahtarı 2025: AÖL soruları ve temel kitapçık açıklandı mı? - 4

AÖL SINAV SONUÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU

Açıktan eğitim alan öğrenciler için her eğitim yılında toplam üç açık lise sınavı düzenleniyor. 2. dönem sınavları 22-23 Mart tarihlerinde organize edilirken sınav sonuç takvimi belli oldu. AÖL sınav sonuçları, 21 Nisan tarihinde erişime açılacak.

Açık Lise (AÖL) soruları ve cevap anahtarı 2025: AÖL soruları ve temel kitapçık açıklandı mı? - 5

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Açık lise oturumlarında sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Dolayısıyla 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmeyecek. İptaline karar verilen soru/sorular, değerlendirme dışı bırakılacak ve puan hesaplaması yeniden yapılacak.

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