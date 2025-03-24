Açık Lise (AÖL) soruları ve cevap anahtarı 2025: AÖL soruları ve temel kitapçık açıklandı mı?
AÖL soruları ve cevap anahtarı basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. 22-23 Mart tarihinde düzenlenen AÖL 2. dönem cevap anahtarı meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar cevap anahtarı ekranında soruların A, B, C ve E şıklı doğru yanıtlarını görüntüleyebilecek. MEB tarafından açıklanan takvime göre sınav sonuçları 21 Nisan tarihinde erişime açılacak. 100 puan üzerinden değerlendirilecek sınavlarda yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkielemeyecek. Peki AÖL soruları ve cevap anahtarı 2025 açıklandı mı? İşte, MEB’den konuyla ilgili yapılan açıklama…
AÖL soruları ve cevap anahtarının erişime açılacağı tarih belli oldu. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarında değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılacak. AÖL’de yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkilemeyecek. Yazılı sınavda sorulan soruların cevap anahtarları ise iki farklı alternatif yöntemle sorgulanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet istesi veya odsgm.gov.tr adresinden cevap anahtarı erişime açılacak. Adaylar cevap anahtarı ekranında A,B,C,D şıklı doğru yanıtları görüntüleyebilecek. Peki AÖL 2. dönem soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?