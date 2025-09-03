Açık lise kayıt tarihleri 2025 MEB: AÖL kayıtları nasıl yapılır?

AÖL KAYIT ADIMLARI

MEB tarafından istenen evrakları tamamlayan adaylar, en yakın Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezlerine başvurarak sürece başlayabilir.



O dönem istenen yeni kayıt bedelini kılavuzda belirtilen bankalara, bildirilen ödeme yöntemine göre ödedikten sonra makbuz muhafaza edilir.



Paranın bir kısmı ise okul aile birliği dekontu ya da makbuzu karşılığında söz konusu okulun okul müdürlüğü göervlisine ya da Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü okul aile birliği tarafından verilen hesap numarasına ödenir.



Dekontla beraber istenen belgeleri temin ettikten sonra en yakın büroya gidilir. Burada gerekli bilgiler sisteme girilir ve irtibat bürosu kaydedilen bilgilerin bir kopyasını da öğrenciye verir.



Ön kayıt aşamasında olan öğrencinin irtibat büroları tarafından tüm evrakları ve işlemleri tamamlandıktan sonra öğrencilik durumu aktif hale gelir.