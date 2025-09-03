Açık lise kayıt tarihleri 2025 MEB: AÖL kayıtları nasıl yapılır?
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 yılı için kayıt ekranı bekleyişi sürüyor. Kısa süre önce ek sınavları tamamlanan AÖL için yeni kayıt dönemine giriliyor. İlköğretim, ortaokul mezunları, Bakanlığa bağlı ortaöğretim kurumlarındaki eğitimlerinden ayrılanlar açık lise kaydı yapabilirler. 2025-2026 yılı için AÖL kayıt tarihleri ve kayıt adımları öğrencilerin gündeminde.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Lisesi kayıtları duyurulacak. Lise eğitimine başlamamış ya da yarıda bırakmış, bazı şartları taşıyan adaylar AÖL'de eğitim göremeye başlayabilecek. AÖL kayıtları, Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından yapılıyor. Aday kayıt ücretini ödedikten sonra kayıt işlemini gerçekleştirebilir.