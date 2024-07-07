Açık Lise kayıtları ne zaman? 2024-2025 AÖL 1. Dönem kayıtlarında son durum
Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) kayıt tarihleri merak ediliyor. Lise eğitimini açıktan tamamlayanlar, yeni eğitim öğretim dönemine kısa süre kala, 2024-2025 AÖL kayıtları ile ilgili araştırmalarına başladı. AÖL'e ilk kez kayıt yaptıracaklar ya da kayıtlarını yenileyecekler, konuya dair ayrıntıları internetten araştırıyor. Peki, Açıköğretim Lisesi kayıtları ne zaman başlıyor?
2024-2025 eğitim-öğretim dönemi açık lise kayıt yenileme ve ilk kayıt sürecine ilişkin bilgiler, son günlerde yoğun şekilde sorgulanıyor. AÖL kayıt işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilerleyen tarihlerde erişime açılacak ve öğrenciler kayıtlarını gerçekleştirecek. İşte, 2024-2025 AÖL 1. Dönem kayıtlarında son durum...