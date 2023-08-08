Açık Lise kayıtları ne zaman başlayacak? AÖL 2023 1. dönem kayıt tarihleri belli oldu mu?

2022-2023 AÖL 3. dönem sınavlarının ardından, binlerce açık lise öğrencisinin gözü bu kez AÖL yeni dönem kayıt işlemlerine çevrildi. Bu hususta bilgi almak isteyen öğrenciler, MEB tarafından yapılan resmi açıklamaları araştırıyor. Peki, Açık lise kayıtları ne zaman? AÖL yeni dönem kayıtları ne zaman?

Açık Lise kayıtları ne zaman başlayacak? AÖL 2023 1. dönem kayıt tarihleri belli oldu mu? - 1

Eğitim hayatına Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) devam eden yüz binlerce öğrenci, 2023-2024 yılı AÖL 1. dönem kayıt yenileme tarihlerini sorguluyor. İşte, AÖL kayıt sürecine dairen son bilgiler...

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Açık Lise kayıtları ne zaman başlayacak? AÖL 2023 1. dönem kayıt tarihleri belli oldu mu? - 2

AÖL YENİ DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yeni dönem kayıtlarına ilişkin bir duyuru yayımlamadı.

2023-2024 AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Açık Lise kayıtları ne zaman başlayacak? AÖL 2023 1. dönem kayıt tarihleri belli oldu mu? - 3

AÖL YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacak. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.

Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.

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