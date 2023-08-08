Açık Lise kayıtları ne zaman başlayacak? AÖL 2023 1. dönem kayıt tarihleri belli oldu mu?
2022-2023 AÖL 3. dönem sınavlarının ardından, binlerce açık lise öğrencisinin gözü bu kez AÖL yeni dönem kayıt işlemlerine çevrildi. Bu hususta bilgi almak isteyen öğrenciler, MEB tarafından yapılan resmi açıklamaları araştırıyor. Peki, Açık lise kayıtları ne zaman? AÖL yeni dönem kayıtları ne zaman?
Eğitim hayatına Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) devam eden yüz binlerce öğrenci, 2023-2024 yılı AÖL 1. dönem kayıt yenileme tarihlerini sorguluyor. İşte, AÖL kayıt sürecine dairen son bilgiler...