Açık lise kayıtları ne zaman bitecek? 2024 AÖL 1. dönem kayıt takvimi

AÇIK LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Açık lise 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi devam ediyor.



MEB tarafından yapılan açıklamaya göre işlemler, 27 Eylül'e kadar devam edecek.

MEB'in konuya dair açıklaması şöyle;



"Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2024/1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül 2024 Cuma gününe kadar devam edecektir. 27 Eylül 2024 tarihi saat 23.59'a kadar sınav katılım ücretini yatıranlar 30 Eylül 2024 Pazartesi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yaparak Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemlerini yaptırabileceklerdir."