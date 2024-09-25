Açık lise kayıtları ne zaman bitecek? 2024 AÖL 1. dönem kayıt takvimi
Açıköğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman sona ereceği, açık lisede eğitim gören binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 AÖL kayıt takvimi sonrasında, açık lise kayıt tarihleri belli olmuştu. Peki, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek?
2024-2025 AÖL kayıt takvimi, henüz 1. dönem kayıtlarını yenilememiş olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Lise eğitimlerini açık lisede sürdüren öğrenciler, MEB tarafından yayımlanan AÖL sınav ve kayıt takvimini sorguluyor. İşte, 2024 AÖL 1. dönem kayıt takvimi...