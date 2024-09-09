Açık Lise kayıtları ne zaman bitecek? 2024 AÖL 1. dönem kayıtları

Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) kayıt takvimi netlik kazandı. Lise eğitimini açıktan tamamlayanlar, yeni eğitim öğretim dönemine kısa süre kala, 2024 AÖL kayıtları ile ilgili araştırmalarına başladı. AÖL'e ilk kez kayıt yaptıracaklar ya da kayıtlarını yenileyecekler, konuya dair ayrıntıları internetten araştırıyor. İşte, AÖL kayıt sürecine dair son gelişmeler...