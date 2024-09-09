Açık Lise kayıtları ne zaman bitecek? 2024 AÖL 1. dönem kayıtları

Lisede eğitim hayatına Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) devam eden yüz binlerce öğrenci, 2024-2025 eğitim yılı AÖL 1. Dönem kayıt yenileme tarihlerini sorguluyor. Eylül ayının başlaması ile açık liseli öğrenciler de araştırmalarına hız verdi. Öte yandan Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Dönem (2024/1 Dönemi) yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri geçen günlerde başladı. Peki, MEB AÖL 1. dönem kayıtları ne zaman bitecek?

Açık Lise kayıtları ne zaman bitecek? 2024 AÖL 1. dönem kayıtları - 1

Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) kayıt takvimi netlik kazandı. Lise eğitimini açıktan tamamlayanlar, yeni eğitim öğretim dönemine kısa süre kala, 2024 AÖL kayıtları ile ilgili araştırmalarına başladı. AÖL'e ilk kez kayıt yaptıracaklar ya da kayıtlarını yenileyecekler, konuya dair ayrıntıları internetten araştırıyor. İşte, AÖL kayıt sürecine dair son gelişmeler...

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Açık Lise kayıtları ne zaman bitecek? 2024 AÖL 1. dönem kayıtları - 2

MEB AÖL 1. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?


Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Dönem (2024/1 Dönemi) yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri; 28 Ağustos-22 Eylül tarihleri arasında alınacak.

Yapılan açıklamada "Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Dönem (2024/1 Dönemi) yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak olup 22 Eylül 2024 tarihi mesai bitiminde sona erecektir." denildi.

Açık Lise kayıtları ne zaman bitecek? 2024 AÖL 1. dönem kayıtları - 3

AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU YAYIMLANDI

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1.dönem kayıt işlemleri, Yeni Kayıt Kılavuzu ve Kayıt Yenileme Kılavuzu doğrultusunda yapılacak.

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı tüm öğrenciler kayıt yenileme işlemini yaptırabilecek.

AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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