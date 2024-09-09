Açık Lise kayıtları ne zaman bitecek? 2024 AÖL 1. dönem kayıtları
Lisede eğitim hayatına Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) devam eden yüz binlerce öğrenci, 2024-2025 eğitim yılı AÖL 1. Dönem kayıt yenileme tarihlerini sorguluyor. Eylül ayının başlaması ile açık liseli öğrenciler de araştırmalarına hız verdi. Öte yandan Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Dönem (2024/1 Dönemi) yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri geçen günlerde başladı. Peki, MEB AÖL 1. dönem kayıtları ne zaman bitecek?
Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) kayıt takvimi netlik kazandı. Lise eğitimini açıktan tamamlayanlar, yeni eğitim öğretim dönemine kısa süre kala, 2024 AÖL kayıtları ile ilgili araştırmalarına başladı. AÖL'e ilk kez kayıt yaptıracaklar ya da kayıtlarını yenileyecekler, konuya dair ayrıntıları internetten araştırıyor. İşte, AÖL kayıt sürecine dair son gelişmeler...