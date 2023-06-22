Açık Lise kayıtları ne zaman bitecek? AÖL 3. dönem kayıt yenileme takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Açık Lise (AÖL) kayıt yenileme işlemi yakın zaman önce başladı. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar, 3. dönem sınavlarına katılım sağlayamayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı AÖL'ün 2022-2023 eğitim yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemini yapmak için, kurumun yayımladığı kılavuzdan faydalanılıyor. Peki, Açık Lise kayıtları ne zaman bitecek?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman biteceği, eğitimine açık lisede devam eden öğrencilerin merak ettiği konu oldu. AÖL 2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri 16 Mayıs 2023 tarihi itibariyle başladı. İşte, Açık Lise kayıtları hakkında son gelişmeler...