Açık lise kayıtları ne zaman yapılacak? AÖL kayıt yenileme tarihi belli oldu mu?
Açık lise (AÖL) kayıtları için tarih araştırmaları başladı. Açıköğretim Lisesi'nde öğrenim gören binlerce öğrenci, AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini merak ediyor. Peki, açık lise kayıtları ne zaman yapılacak? AÖL kayıt yenileme tarihi belli oldu mu?
2023 AÖL kayıtlarının ne zaman yapılacağı, açık lisede eğitim gören öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan AÖL kayıt tarihleri için gözler bakanlığın açıklamasına çevrildi. Peki, açık lise kayıtları ne zaman yapılacak? AÖL kayıt yenileme tarihi belli oldu mu?