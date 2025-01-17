Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 1. dönem sınav sonuç tarihi

"Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?", sorusu sınavlara katılım sağlayan binlerce öğrenci tarafından takip ediliyor. Yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından AÖL sınav sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" ekranı üzerinden ilan edilecek. İşte, MEB AÖL sınav sonuçlarında son gelişmeler...