Açık lise sınav tarihleri 2025 (yazılı ve e-Sınav): AÖL 3. dönem sınav yerleri ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 20 Mayıs günü bitiyor. Sınava katılacak adaylar e-Sınav ve yazılı sınav takvimine yoğunlaştı. Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı 3. dönem sınavları üç oturumda uygulanıyor. e-Sınav olan online uygulama ise tek oturumda yapılıyor. Adaylara her bir ders için 10 soru yöneltilecek. 2025 Açık lise sınavı ne zaman?

Açık lise sınav tarihleri 2025 (yazılı ve e-Sınav): AÖL 3. dönem sınav yerleri ve sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

AÖL sınav takvimine göre 9 veya daha az dersten sınava girecek öğrenciler e-sınava katılmak durumunda. Diğer öğrenciler ise üç oturumda düzenlenecek yazılı açık lise sınavına katılacak. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. İşte, 3. dönem AÖL sınav tarihi...

EĞİTİM HABERLERİ

Açık lise sınav tarihleri 2025 (yazılı ve e-Sınav): AÖL 3. dönem sınav yerleri ve sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

AÖL 3. DÖNEM YAZILI VE E-SINAV NE ZAMAN?

MEB'in düzenlediği açık lise sınavlarının 3'üncüsü yazılı ve online olarak gerçekleşiyor. Yazılı sınavlar:

19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
19 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
20 Temmuz 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.

Açık lise sınav tarihleri 2025 (yazılı ve e-Sınav): AÖL 3. dönem sınav yerleri ve sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

AÖL e-Sınav ise tek oturumda 1-31 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Sınava katılacaklar ilk olarak 27 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında AÖL resmi sayfasından sınav randevusu oluşturmalı.

Açık lise sınav tarihleri 2025 (yazılı ve e-Sınav): AÖL 3. dönem sınav yerleri ve sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

AÇIK LİSE SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav yerlerini ve saatlerini gösteren giriş belgeleri 14 Temmuz'da yayımlanacak.

e-Sınav için sınav giriş belgeleri de 23 Haziran 2025 tarihinde açıklanacak. Giriş belgelerini öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden görüntüleyebilecek.

Açık lise sınav tarihleri 2025 (yazılı ve e-Sınav): AÖL 3. dönem sınav yerleri ve sonuçları ne zaman açıklanacak? - 5

AÇIK LİSE SINAV SONUÇ TARİHİ

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavına dair sorular ve cevaplar 23 Temmuz'da ilan edilecek. Yazılı ve online sınav sonuçları da 14 Ağustos 2025 tarihinde erişime sunulacak.

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