Açık lise sınav tarihleri 2025 (yazılı ve e-Sınav): AÖL 3. dönem sınav yerleri ve sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 20 Mayıs günü bitiyor. Sınava katılacak adaylar e-Sınav ve yazılı sınav takvimine yoğunlaştı. Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı 3. dönem sınavları üç oturumda uygulanıyor. e-Sınav olan online uygulama ise tek oturumda yapılıyor. Adaylara her bir ders için 10 soru yöneltilecek. 2025 Açık lise sınavı ne zaman?
AÖL sınav takvimine göre 9 veya daha az dersten sınava girecek öğrenciler e-sınava katılmak durumunda. Diğer öğrenciler ise üç oturumda düzenlenecek yazılı açık lise sınavına katılacak. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. İşte, 3. dönem AÖL sınav tarihi...