Açık lise sınav tarihleri 2025 (yazılı ve e-Sınav): AÖL 3. dönem sınav yerleri ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav takvimine göre 9 veya daha az dersten sınava girecek öğrenciler e-sınava katılmak durumunda. Diğer öğrenciler ise üç oturumda düzenlenecek yazılı açık lise sınavına katılacak. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. İşte, 3. dönem AÖL sınav tarihi...