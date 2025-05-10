Açık lise sınavları ne zaman? 2025 AÖL sınav tarihleri takvimi: MEB Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavı hangi tarihte?

Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. 2024-2025 sınav takvimine göre 2. dönem AÖL sınavları mart ayında uygulandı. Adaylar açık lise 3. dönem sınav tarihine odaklandı. Açık lise sınavları üç oturumda düzenleniyor ve Açık öğretim ortaokulu sınavları ile aynı dönemde uygulanıyor. İşte, 2025. AÖL sınav tarihleri takvim...

Açık lise sınavları ne zaman? 2025 AÖL sınav tarihleri takvimi: MEB Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavı hangi tarihte? - 1

AÖL kayıt yenileme işlemleri ardından öğrenciler sınava katılım sağlıyor. Adaylar 2. dönemi geride bıraktı ve sırada açık lise 3. dönem sınavları var. Sınavlarda adaylara her oturumda 100 dakika süre veriliyor. Her dersten de 10'ar soru soruluyor. AÖL sınavları ne zaman?

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Açık lise sınavları ne zaman? 2025 AÖL sınav tarihleri takvimi: MEB Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavı hangi tarihte? - 2

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları 19-20 Temmuz tarihlerinde üç oturumda uygulanacak. AÖL e-sınav ise temmuz ayı içerisinde olacak.

19 Temmuz'daki oturum sabah saat 10:00'da, öğleden sonraki oturum ise 14:00'te başlıyor.
20 Temmuz oturumu ise saat 10:00'da olacak.

3. dönem AÖL sınav giriş belgeleri 14 Temmuz'da erişime açılacak. sonuçlar 14 Ağustos'da açıklanacak.

Sınav sorularına itirazlar, soru ve cevap anahtarlarının yayımlanmasından itibaren 5 iş günü içinde olacak şekilde yapılır. Sonuçlara itirazlar da, açıklandıktan sonraki 5 gün içinde alınır.

Öğrenciler tüm işlemleri https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden gerçekleştirebilir.

Açık lise sınavları ne zaman? 2025 AÖL sınav tarihleri takvimi: MEB Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavı hangi tarihte? - 3

2025-2026 AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHİ 

Yeni dönemin ilk açık lise sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20-21 Aralık 2025 tarihinde uygulanacak. AÖL e-sınav ise aralık ayı içinde yapılacak.

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