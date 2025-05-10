Açık lise sınavları ne zaman? 2025 AÖL sınav tarihleri takvimi: MEB Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavı hangi tarihte?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları 19-20 Temmuz tarihlerinde üç oturumda uygulanacak. AÖL e-sınav ise temmuz ayı içerisinde olacak.



19 Temmuz'daki oturum sabah saat 10:00'da, öğleden sonraki oturum ise 14:00'te başlıyor.

20 Temmuz oturumu ise saat 10:00'da olacak.



3. dönem AÖL sınav giriş belgeleri 14 Temmuz'da erişime açılacak. sonuçlar 14 Ağustos'da açıklanacak.



Sınav sorularına itirazlar, soru ve cevap anahtarlarının yayımlanmasından itibaren 5 iş günü içinde olacak şekilde yapılır. Sonuçlara itirazlar da, açıklandıktan sonraki 5 gün içinde alınır.



Öğrenciler tüm işlemleri https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden gerçekleştirebilir.