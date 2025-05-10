Açık lise sınavları ne zaman? 2025 AÖL sınav tarihleri takvimi: MEB Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavı hangi tarihte?
Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. 2024-2025 sınav takvimine göre 2. dönem AÖL sınavları mart ayında uygulandı. Adaylar açık lise 3. dönem sınav tarihine odaklandı. Açık lise sınavları üç oturumda düzenleniyor ve Açık öğretim ortaokulu sınavları ile aynı dönemde uygulanıyor. İşte, 2025. AÖL sınav tarihleri takvim...
AÖL kayıt yenileme işlemleri ardından öğrenciler sınava katılım sağlıyor. Adaylar 2. dönemi geride bıraktı ve sırada açık lise 3. dönem sınavları var. Sınavlarda adaylara her oturumda 100 dakika süre veriliyor. Her dersten de 10'ar soru soruluyor. AÖL sınavları ne zaman?