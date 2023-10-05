Açık lise sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınav tarihleri
2023-2024 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav tarihleri merak konusu oldu. Ekim ayı ile birlikte araştırmalarına hız veren açık lise öğrencileri, çalışmalarına devam ederken bir yandan da AÖL sınav programı hakkında bilgi almak istiyor. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, söz konusu sınavlara dair tarih ve saaat bilgisini araştırırken, AÖL'den bir açıklama geldi. İşte, açık lise 1. dönem sınav tarihleri...