Açık lise sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınav tarihleri

2023-2024 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav tarihleri merak konusu oldu. Ekim ayı ile birlikte araştırmalarına hız veren açık lise öğrencileri, çalışmalarına devam ederken bir yandan da AÖL sınav programı hakkında bilgi almak istiyor. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

Açık lise sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınav tarihleri - 1

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, söz konusu sınavlara dair tarih ve saaat bilgisini araştırırken, AÖL'den bir açıklama geldi. İşte, açık lise 1. dönem sınav tarihleri...

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Açık lise sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınav tarihleri - 2

AÖL 1.DÖNEM SINAV TARİHLERİ


Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınav tarihlerini açıkladı.

Buna göre;

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.


Açık lise sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınav tarihleri - 3

SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TARİH VERDİ

Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ;

- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

- Açık Öğretim Ortaokulu için

https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

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