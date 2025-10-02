Açık lise sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme son başvuru günü!

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) yeni kayıt ve kayıt süreci 3 Eylül'de başlamıştı. 26 Eylül olarak duyurulan son tarih ise uzatıldı. Açık lisede eğitim görecekler kayıt ve kayıt yenilemelerini 3 Ekim gününe kadar yapabiliyor. Adaylar ardından aralık ayında düzenlenecek 3 oturumlu 1. dönem sınavlarına katılabilecek. İşte, AÖL sınav tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Liselerine yeni kayıt olan veya ara sınıfta okuyan öğrenciler yazılı ve e-sınava katılabilecek. 400 TL sınav katılım ücretini ödeyenler sınavlara girebilecek. 3 oturumlu sınavın her oturumunda 100 dakika süre verilecek. Açık lise sınavları ne zaman, saat kaçta?

AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME SÜRESİ BİTİYOR!

MEB, 2025-2026 yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme süresinin uzatıldığını duyurmuştu. Adaylar 3 Ekim günü mesai bitimine kadar işlerini tamamlayabilecekler.

Yeni kayıt ve kayıt yenilemeler, sınav katılım ücretinin yatırılması ile tamamlanabilir. Öğrenciler, ödemenin ardından ders seçimini kendileri tamamlar.

AÖL 1. dönem sınavları 20-21 Aralık günlerinde saat 10:00 ve 14:00'te uygulanacak. Sınav giriş belgeleri 15 Aralık'ta yayımlanacak.

20 Ocak 2026 tarihinde ise AÖL sonuçları https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden sorgulanabilecek.

Sınavın her oturumunda 100 dakika süre verilecek. Her ders için 10'ar soru sorulacak.

E-sınavlara ise 9 veya daha az dersi olan öğrenciler katılabiliyor. E-sınav için randevular 6-19 Ekim tarihlerinde oluşturuluyor. Ancak 10 dersten sınava girecekle riçin randevular 20-31 Ekim arasında alınacak.

Sınav giriş belgeleri de 24 Kasım'da ilan edilecek. Sınavlar 1-31 Aralık'ata uygulanacak. Sonuçları da 20 Ocak 2026'da duyurulacak.

