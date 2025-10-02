Açık lise sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme son başvuru günü!

E-sınavlara ise 9 veya daha az dersi olan öğrenciler katılabiliyor. E-sınav için randevular 6-19 Ekim tarihlerinde oluşturuluyor. Ancak 10 dersten sınava girecekle riçin randevular 20-31 Ekim arasında alınacak.



Sınav giriş belgeleri de 24 Kasım'da ilan edilecek. Sınavlar 1-31 Aralık'ata uygulanacak. Sonuçları da 20 Ocak 2026'da duyurulacak.