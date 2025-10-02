Açık lise sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme son başvuru günü!
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) yeni kayıt ve kayıt süreci 3 Eylül'de başlamıştı. 26 Eylül olarak duyurulan son tarih ise uzatıldı. Açık lisede eğitim görecekler kayıt ve kayıt yenilemelerini 3 Ekim gününe kadar yapabiliyor. Adaylar ardından aralık ayında düzenlenecek 3 oturumlu 1. dönem sınavlarına katılabilecek. İşte, AÖL sınav tarihleri...
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Liselerine yeni kayıt olan veya ara sınıfta okuyan öğrenciler yazılı ve e-sınava katılabilecek. 400 TL sınav katılım ücretini ödeyenler sınavlara girebilecek. 3 oturumlu sınavın her oturumunda 100 dakika süre verilecek. Açık lise sınavları ne zaman, saat kaçta?