Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin gündeminde: 2025-2026 AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman?

2025-2026 AÖF sınavları için tarih araştırmaları başladı. Üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler, güz dönemi ara sınav ve dönem sonu sınavları için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, 2025-2026 AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman?