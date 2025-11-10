Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin gündeminde: 2025-2026 AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman?

10.11.2025 13:33

Deniz Ogan

Anadolu Üniversitesi'ne bağlı Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin katılım sağlayacakları 2025-2026 güz dönemi ara sınav takvimi belli oldu.

2025-2026 AÖF sınavları için tarih araştırmaları başladı. Üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler, güz dönemi ara sınav ve dönem sonu sınavları için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, 2025-2026 AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman?

AÖF ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversite tarafından yayımlanan 2025-2026 sınav takvimi sonrasında güz dönemi ara sınav tarihleri duyuruldu.

 

Buna göre; AÖF öğrencilerinin katılım sağlayacakları güz dönemi ara sınavları 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak.

2025-2026 AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 06-07 Aralık 2025

 

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026

 

Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026

 

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026

 

Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026