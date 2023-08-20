Açık öğretim kayıtları ne zaman başlıyor? İşte AÖF ve ATA AÖF 2023 açık üniversite kayıtlarında son durum

ÖSYM, 2023 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihlere göre, yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Şimdi ise açık öğretim fakültelerinde kayıt hakkı elde eden adayların, kayıt takvimi araştırmaları başladı. Peki, açık öğretim kayıtları ne zaman başlıyor?

Açık öğretim kayıtları ne zaman başlıyor? İşte AÖF ve ATA AÖF 2023 açık üniversite kayıtlarında son durum - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) yerleştirme sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi. Sonuçlarla beraber binlerce kişi Anadolu Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniverstiesi Açıköğretim Fakültesi'nin kayıt tarihlerine odaklandı. İşte, AÖF ve ATA AÖF 2023 açık üniversite kayıtlarında son durum...

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Açık öğretim kayıtları ne zaman başlıyor? İşte AÖF ve ATA AÖF 2023 açık üniversite kayıtlarında son durum - 2

2023-2024 AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM kayıt tarihlerine göre, programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar da 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında olacak.

Açık öğretim kayıtları ne zaman başlıyor? İşte AÖF ve ATA AÖF 2023 açık üniversite kayıtlarında son durum - 3

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT TARİHLERİ



- İkinci Üniversite | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

- ÖSYS Yeni Kayıt | 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma

- ANADOLUYÖS | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

- Dikey Geçiş (DGS) | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

- Ek Yerleştirme | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

- Sağlık Lisans Tamamlama | YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

- Yatay Geçiş | 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma

- Yatay Geçiş Ders Ekleme | 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) | 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi


Açık öğretim kayıtları ne zaman başlıyor? İşte AÖF ve ATA AÖF 2023 açık üniversite kayıtlarında son durum - 4

ATA AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF kayıtlarının da 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

Kurumun resmi sitesinde son bilgileri öğrenebilirsiniz.

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