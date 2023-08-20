Açık öğretim kayıtları ne zaman başlıyor? İşte AÖF ve ATA AÖF 2023 açık üniversite kayıtlarında son durum

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) yerleştirme sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi. Sonuçlarla beraber binlerce kişi Anadolu Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniverstiesi Açıköğretim Fakültesi'nin kayıt tarihlerine odaklandı. İşte, AÖF ve ATA AÖF 2023 açık üniversite kayıtlarında son durum...