Açık öğretim kayıtları ne zaman başlıyor? İşte AÖF ve ATA AÖF 2023 açık üniversite kayıtlarında son durum
ÖSYM, 2023 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihlere göre, yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Şimdi ise açık öğretim fakültelerinde kayıt hakkı elde eden adayların, kayıt takvimi araştırmaları başladı. Peki, açık öğretim kayıtları ne zaman başlıyor?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) yerleştirme sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi. Sonuçlarla beraber binlerce kişi Anadolu Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniverstiesi Açıköğretim Fakültesi'nin kayıt tarihlerine odaklandı. İşte, AÖF ve ATA AÖF 2023 açık üniversite kayıtlarında son durum...