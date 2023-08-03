Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman? AÖL 1. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıtları bekleniyor
2023-2024 eğitim-öğretim dönemi açık lise kayıt yenileme ve ilk kayıt sürecine ilişkin bilgiler, AÖL iş takviminde yayımlanacak. AÖL kayıt işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilerleyen tarihlerde erişime açılacak ve öğrenciler kayıtlarını gerçekleştirecek. Peki, Açıköğretim Lisesi kayıtları ne zaman başlıyor?
Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 2022-2023 sınavları devam ederken, lise eğitimini açıktan tamamlayanlar yeni eğitim öğretim dönemine kısa süre kala, 2024 AÖL kayıtları ile ilgili araştırmalarına başladı. AÖL'e ilk kez kayıt yaptıracaklar ya da kayıtlarını yenileyecekler, konuya dair detayları internetten araştırıyor. İşte, AÖL kayıtlarına ilişkin detaylar...