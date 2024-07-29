Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman? AÖL 2024-2025 kayıt takvimi

Açıköğretim Lisesi (AÖL) yeni dönem kayıtlarının ne zaman başlayacağı, lise diplomasını açıktan almak isteyen binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatılacak olan 2024-2025 AÖL kayıtları için tarih araştırmaları başladı. Peki, AÖL kayıtları ne zaman başlayacak?

Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman? AÖL 2024-2025 kayıt takvimi - 1

2024-2025 AÖL kayıtları için tarih araştırmaları başladı. MEB tarafından başlayacak AÖL yeni dönem kayıtları, açık liseye ilk kez kayıt yaptıracak kişilerin gündeminde yer alıyor. İşte, AÖL 2024-2025 kayıt takviminde son gelişmeler...

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Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman? AÖL 2024-2025 kayıt takvimi - 2

AÖL YENİ DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yeni dönem kayıtlarına ilişkin bir duyuru yayımlamadı.

2024-2025 AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Ağustos ya da Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman? AÖL 2024-2025 kayıt takvimi - 3

AÖL YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?


AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacak. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.

Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.

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