Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman? AÖL 2024-2025 kayıt takvimi
Açıköğretim Lisesi (AÖL) yeni dönem kayıtlarının ne zaman başlayacağı, lise diplomasını açıktan almak isteyen binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatılacak olan 2024-2025 AÖL kayıtları için tarih araştırmaları başladı. Peki, AÖL kayıtları ne zaman başlayacak?
2024-2025 AÖL kayıtları için tarih araştırmaları başladı. MEB tarafından başlayacak AÖL yeni dönem kayıtları, açık liseye ilk kez kayıt yaptıracak kişilerin gündeminde yer alıyor. İşte, AÖL 2024-2025 kayıt takviminde son gelişmeler...