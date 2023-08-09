Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman bitiyor? AÖL 3. dönem online sınavlarında son bilgiler

AÖL 3. dönem sınavları çevrimiçi devam ediyor. Açıktan aldıkları eğitimle lise mezunu olmayı hedefleyen adaylar, sınavlara katılım gösteriyor. Online sınav uygulamasının ne zaman biteceği, sınavlara katılım için son tarihin ne zaman olduğu adayların gündeminde yer alıyor. Peki, Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman bitiyor?

Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman bitiyor? AÖL 3. dönem online sınavlarında son bilgiler - 1


Açık lisede online sınav heyecanında artık son günlere gelindi. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılıyor. Şimdi ise sınavlar için son giriş tarihi merak konusu oldu. İşte, AÖL 3. dönem online sınavları hakkında bilgiler...

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Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman bitiyor? AÖL 3. dönem online sınavlarında son bilgiler - 2

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?

AÖL 3. dönem online sınavları normal öğrenciler için 28 Temmuz Cuma günü başladı.

Açıköğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları;

28 Temmuz 2023 saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihlerinde saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.

Hükümlü öğrencilerin sınavları 18 Temmuz-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman bitiyor? AÖL 3. dönem online sınavlarında son bilgiler - 3

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre sınavlar 9 Ağustos tarihinde sona erecek.

Sınavlar tamamlandıktan sonra adaylar sorulara ve uygulanmasına ilişkin itirazlarını 5 (beş) gün içerisinde iletecek.

Sonuçların da Ağustos ayının son günlerine kadar ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda net bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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