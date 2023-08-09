Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman bitiyor? AÖL 3. dönem online sınavlarında son bilgiler
AÖL 3. dönem sınavları çevrimiçi devam ediyor. Açıktan aldıkları eğitimle lise mezunu olmayı hedefleyen adaylar, sınavlara katılım gösteriyor. Online sınav uygulamasının ne zaman biteceği, sınavlara katılım için son tarihin ne zaman olduğu adayların gündeminde yer alıyor. Peki, Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman bitiyor?
Açık lisede online sınav heyecanında artık son günlere gelindi. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılıyor. Şimdi ise sınavlar için son giriş tarihi merak konusu oldu. İşte, AÖL 3. dönem online sınavları hakkında bilgiler...