Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman? MEB AÖL 1. dönem sınavları online mı?

2023 AÖL sınav takvimi, eğitim hayatına açık lisede devam eden öğrencilerin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. AÖL'de 1. dönem sınavları için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, bir yandan da sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. İşte, AÖL 1. dönem sınav tarihleri...