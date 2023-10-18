Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman? MEB AÖL 1. dönem sınavları online mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nde 2023-2024 1. Dönem sınav takvimi belli oldu. Sınavlara hazırlanmaya başlayan öğrenciler, bir yandan güz dönemi 1. sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Heyecanla sınav tarihlerini merak edenler, sınavın uygulanma şeklini de öğrenmek istiyor. Peki, Açık öğretim lise sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman? MEB AÖL 1. dönem sınavları online mı? - 1

2023 AÖL sınav takvimi, eğitim hayatına açık lisede devam eden öğrencilerin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. AÖL'de 1. dönem sınavları için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, bir yandan da sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. İşte, AÖL 1. dönem sınav tarihleri...

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Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman? MEB AÖL 1. dönem sınavları online mı? - 2

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Lise 1. Dönem sınav tarihleri MEB tarafından açıklandı.

23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Açık Öğretim Lisesi sınavları oturum bilgileri şöyle olacak;

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman? MEB AÖL 1. dönem sınavları online mı? - 3

2023-2024 AÖL KAYIT TARİHLERİ

MEB'in resmi internet adresinden yapılan açıklamada;

"Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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