Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman? MEB AÖL 1. dönem sınavları online mı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nde 2023-2024 1. Dönem sınav takvimi belli oldu. Sınavlara hazırlanmaya başlayan öğrenciler, bir yandan güz dönemi 1. sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Heyecanla sınav tarihlerini merak edenler, sınavın uygulanma şeklini de öğrenmek istiyor. Peki, Açık öğretim lise sınavları ne zaman?
2023 AÖL sınav takvimi, eğitim hayatına açık lisede devam eden öğrencilerin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. AÖL'de 1. dönem sınavları için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, bir yandan da sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. İşte, AÖL 1. dönem sınav tarihleri...