Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav takvimi: AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL OTURUMLARI HAKKINDA AYRINTILAR

Yazılı sınav oturumları üç aşamada gerçekleştirilecek. Birinci oturum 20 Aralık Cumartesi günü saat 10.00’da, ikinci oturum aynı gün saat 14.00’te, üçüncü oturum ise 21 Aralık Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.



Sınav giriş belgeleri e-sınava katılacak öğrenciler için 24 Kasım 2025, yazılı sınava girecek öğrenciler için ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren erişime açılacak.