Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav takvimi: AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav takvimi, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan AÖL 1. dönem sınavları için tarih araştırmaları hız kazandı. Peki, 2025 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman gerçekleştirilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek.


Bakanlık takvimine göre, AÖL yazılı sınavları 20–21 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak. e-Sınav uygulaması ise 1–31 Aralık 2025 tarihleri arasında adayların randevu aldığı merkezlerde düzenlenecek.

AÖL OTURUMLARI HAKKINDA AYRINTILAR

Yazılı sınav oturumları üç aşamada gerçekleştirilecek. Birinci oturum 20 Aralık Cumartesi günü saat 10.00’da, ikinci oturum aynı gün saat 14.00’te, üçüncü oturum ise 21 Aralık Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.

Sınav giriş belgeleri e-sınava katılacak öğrenciler için 24 Kasım 2025, yazılı sınava girecek öğrenciler için ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren erişime açılacak.

Sınavlara ilişkin detaylı bilgilere ve duyurulara, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Genel Müdürlüğü’nün aol.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

