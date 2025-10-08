Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav takvimi: AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav takvimi, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan AÖL 1. dönem sınavları için tarih araştırmaları hız kazandı. Peki, 2025 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman gerçekleştirilecek?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek.