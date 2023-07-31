Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları ne zaman bitecek? MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavlarının online olarak yapılması kararını aldı. MEB online sınav ekranını açık lise öğrencilerinin erişime açtı. Açık Lise sınavlarında öğrencilere sorumlu oldukları her dersten sorular yöneltilecek. Peki Açık Lise (AÖL) sınavları ne zaman bitecek?

Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları ne zaman bitecek? MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

AÖL 3. dönem online sınavları başladı. Açıktan aldıkları eğitimle lise mezunu olmayı hedefleyen adaylar, sınavlara katılım gösteriyor. Henüz tamamlanmadığı sınavı olan öğrenciler ise sınav ekranının kaç gün daha açık olduğunu merak ediyor. İşte, MEB AÖL 3. dönem sınav tarihleri...

EĞİTİM HABERLERİ

Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları ne zaman bitecek? MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?


AÖL 3. dönem online sınavları normal öğrenciler için 28 Temmuz Cuma günü başladı.

Açıköğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları;

28 Temmuz 2023 saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihlerinde saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.

Hükümlü öğrencilerin sınavları 18 Temmuz-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları ne zaman bitecek? MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre sınavlar 9 Ağustos tarihinde sona erecek.

Sınavlar tamamlandıktan sonra adaylar sorulara ve uygulanmasına ilişkin itirazlarını 5 (beş) gün içerisinde iletecek.


Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları ne zaman bitecek? MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

Sonuçların da Ağustos ayının son günlerine kadar ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda net bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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