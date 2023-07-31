Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları ne zaman bitecek? MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavlarının online olarak yapılması kararını aldı. MEB online sınav ekranını açık lise öğrencilerinin erişime açtı. Açık Lise sınavlarında öğrencilere sorumlu oldukları her dersten sorular yöneltilecek. Peki Açık Lise (AÖL) sınavları ne zaman bitecek?
AÖL 3. dönem online sınavları başladı. Açıktan aldıkları eğitimle lise mezunu olmayı hedefleyen adaylar, sınavlara katılım gösteriyor. Henüz tamamlanmadığı sınavı olan öğrenciler ise sınav ekranının kaç gün daha açık olduğunu merak ediyor. İşte, MEB AÖL 3. dönem sınav tarihleri...