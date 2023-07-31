Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları ne zaman bitecek? MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. dönem online sınavları başladı. Açıktan aldıkları eğitimle lise mezunu olmayı hedefleyen adaylar, sınavlara katılım gösteriyor. Henüz tamamlanmadığı sınavı olan öğrenciler ise sınav ekranının kaç gün daha açık olduğunu merak ediyor. İşte, MEB AÖL 3. dönem sınav tarihleri...