Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2022-4 Dönem ek sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Ek sınav tarihleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2022-4 dönemi ek sınav duyurusu paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, AÖL ek sınavları ekim ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Peki, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2022-4 Dönem ek sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2022-4 Dönem ek sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Ek sınav tarihleri açıklandı - 1

Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavlarıının tamamlanması ardından gözler ek sınavlara çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi ek sınav takvimi yayınlandı.

EĞİTİM HABERLERİ

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2022-4 Dönem ek sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Ek sınav tarihleri açıklandı - 2

EK SINAV DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi Ek Sınavı çevrim içi  olarak 7-8-9 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacaktır." denildi.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2022-4 Dönem ek sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Ek sınav tarihleri açıklandı - 3

EK SINAVA KİMLER KATILACAK?

2023 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmış ancak Açık Öğretim Lisesinden mezun olamamış öğrenciler Ek Sınava katılabilecektir.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2022-4 Dönem ek sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Ek sınav tarihleri açıklandı - 4

AÖL SINAVINA KATILIM NASIL SAĞLANACAK?

Öğrenciler, 7 Ekim 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ekim 2022 tarihi saat 23.59 arasında https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresine öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınava katılabilecektir.

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