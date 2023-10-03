Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2022-4 Dönem ek sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Ek sınav tarihleri açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2022-4 dönemi ek sınav duyurusu paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, AÖL ek sınavları ekim ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Peki, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2022-4 Dönem ek sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?
Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavlarıının tamamlanması ardından gözler ek sınavlara çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi ek sınav takvimi yayınlandı.