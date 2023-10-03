Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2022-4 Dönem ek sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Ek sınav tarihleri açıklandı

EK SINAV DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi Ek Sınavı çevrim içi olarak 7-8-9 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacaktır." denildi.