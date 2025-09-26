Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt yenileme tarihleri güncellendi
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri güncellendi. Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ekim ayının ilk haftasında da devam edecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim 2025 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek.