Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt yenileme tarihleri güncellendi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri güncellendi. Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ekim ayının ilk haftasında da devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim 2025 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek.

KAYIT YENİLEME ÜCRETİ VE MUAFİYET

Kayıt yaptıracak öğrenciler, 400 TL kayıt ücretini 3 Ekim 2025 saat 23.59’a kadar MEB Ödeme Sistemi veya Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank ATM/mobil bankacılığı üzerinden yatırabilecek.

Ücret muafiyeti kapsamında olan öğrencilerden herhangi bir ücret alınmayacak.

DERS SEÇİM İŞLEMLERİ

Öğrenciler ders seçimi işlemlerini 05 Eylül 2025 tarihinden 03 Ekim 2025 tarihine kadar https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile veya aynı ekrandaki e-devlet giriş kısmından e-devlet şifrelerini kullanarak yapabileceklerdir. Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra yapılan ders seçimleri dikkate alınmayacaktır.


9 ve daha az sayıda ders seçen öğrenciler e-Sınav randevusu alarak e-Sınava girmek zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler basılı evrakla yüz yüze yapılacak olan sınava giremezler.

(Yurt dışı programına kayıtlı, engelli, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda/ıslah evinde kalan ve tutuklu/hükümlü öğrenciler hariç)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki öğrenciler (engelli ve tutuklu/hükümlü öğrenciler hariç) ders sayısına bakılmaksızın sadece e-Sınava katılacak olup e-Sınav randevusu almak zorundadır.

ÖDSGM tarafından belirlenen kontenjan çerçevesinde Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı 10 ve daha fazla dersi olan öğrencilerden isteyenler e-Sınava başvurabilecektir.

