Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt yenileme tarihleri güncellendi

9 ve daha az sayıda ders seçen öğrenciler e-Sınav randevusu alarak e-Sınava girmek zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler basılı evrakla yüz yüze yapılacak olan sınava giremezler.



(Yurt dışı programına kayıtlı, engelli, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda/ıslah evinde kalan ve tutuklu/hükümlü öğrenciler hariç)



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki öğrenciler (engelli ve tutuklu/hükümlü öğrenciler hariç) ders sayısına bakılmaksızın sadece e-Sınava katılacak olup e-Sınav randevusu almak zorundadır.



ÖDSGM tarafından belirlenen kontenjan çerçevesinde Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı 10 ve daha fazla dersi olan öğrencilerden isteyenler e-Sınava başvurabilecektir.