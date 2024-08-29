Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt takvimi belli oldu: AÖL yeni kayıt ve kayıt yenilemeleri ne zaman yapılacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) yeni dönem kayıt takvimi belli oldu. Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Dönem (2024/1 Dönemi) yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ağustos itibariyle başladı.
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) yeni dönem kayıt sürecine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Dönem (2024/1 Dönemi) yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında alınacak.