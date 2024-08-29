Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt takvimi belli oldu: AÖL yeni kayıt ve kayıt yenilemeleri ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) yeni dönem kayıt takvimi belli oldu. Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Dönem (2024/1 Dönemi) yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ağustos itibariyle başladı.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt takvimi belli oldu: AÖL yeni kayıt ve kayıt yenilemeleri ne zaman yapılacak? - 1

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) yeni dönem kayıt sürecine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Dönem (2024/1 Dönemi) yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri  28 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında alınacak.

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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt takvimi belli oldu: AÖL yeni kayıt ve kayıt yenilemeleri ne zaman yapılacak? - 2

Yapılan açıklamada "Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Dönem (2024/1 Dönemi) yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak olup 22 Eylül 2024 tarihi mesai bitiminde sona erecektir." denildi.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt takvimi belli oldu: AÖL yeni kayıt ve kayıt yenilemeleri ne zaman yapılacak? - 3

AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU YAYIMLANDI

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1.dönem kayıt işlemleri, Yeni Kayıt Kılavuzu ve Kayıt Yenileme Kılavuzu doğrultusunda yapılacak.  Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı tüm öğrenciler kayıt yenileme işlemini yaptırabilecek.

AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt takvimi belli oldu: AÖL yeni kayıt ve kayıt yenilemeleri ne zaman yapılacak? - 4

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacak. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.

Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.

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