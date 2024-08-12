Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3.Dönem sınav sonuç tarihi

Temmuz ayında tamamlanan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınavları ardından gözler sonuçlara çevrildi. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) takvimine göre, AÖL 3.Dönem sınav sonuçları ağustos ayında ilan edilecek. Peki, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3.Dönem sınav sonuç tarihi - 1

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavının oturumları 20-21 Temmuz tarihlerinde 3 oturumda tamamlanmıştı. Sınava katılım sağlayan vatandaşlar, AÖL sınav sonuç takvimini inceliyor. 


EĞİTİM HABERLERİ

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3.Dönem sınav sonuç tarihi - 2

AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 3. dönem AÖL sınav sonuçları, 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3.Dönem sınav sonuç tarihi - 3

AÖL 3. dönem sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3.Dönem sınav sonuç tarihi - 4

İTİRAZ SÜRECİ HAKKINDA

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazlar ile ilgili detaylı bilgiye  https://eitiraz.meb.gov.tr/  adresinden ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

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