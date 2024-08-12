Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3.Dönem sınav sonuç tarihi
Temmuz ayında tamamlanan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınavları ardından gözler sonuçlara çevrildi. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) takvimine göre, AÖL 3.Dönem sınav sonuçları ağustos ayında ilan edilecek. Peki, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavının oturumları 20-21 Temmuz tarihlerinde 3 oturumda tamamlanmıştı. Sınava katılım sağlayan vatandaşlar, AÖL sınav sonuç takvimini inceliyor.