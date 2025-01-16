Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarında son durum: AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarında son durum sınava katılım sağlayan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Takvime göre, AÖL 1.dönem sınav sonuçları ocak ayı içerisinde ilan edilecek. Sınavdan alacakları notları merak eden öğrenciler, MEB takvimini inceliyor. Peki, AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarında son durum: AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı.

EĞİTİM HABERLERİ

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarında son durum: AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 1. dönem sınav sonuçları, 22 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarında son durum: AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile MEB'in resmi web sitesi üzerinden öğrenebileceklerdir. Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden sisteme giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilirler.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarında son durum: AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak olup, doğru cevap sayısına göre hesaplanacaktır. Yanlış cevaplar, sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak.

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