Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarında son durum: AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarında son durum sınava katılım sağlayan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Takvime göre, AÖL 1.dönem sınav sonuçları ocak ayı içerisinde ilan edilecek. Sınavdan alacakları notları merak eden öğrenciler, MEB takvimini inceliyor. Peki, AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı.