Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarında son durum: AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile MEB'in resmi web sitesi üzerinden öğrenebileceklerdir. Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden sisteme giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilirler.