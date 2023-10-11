Açık Öğretim Lisesi ders seçimi ne zaman? AÖL yeni döenm kayıt/ders seçim işlemleri

Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme başvuru işlemleri MEB tarafından devam ediyor. Bakanlık tarafından başlatılan AÖL 1. dönem kayıtlarının ne zaman biteceği ve ders seçim tarihleri merak konusu oldu. İşte, AÖL ders seçimlerine dair bilgiler...