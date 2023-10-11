Açık Öğretim Lisesi ders seçimi ne zaman? AÖL yeni döenm kayıt/ders seçim işlemleri
2023-2024 eğitim yılı 1. Dönem AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemi sürerken, öğrenciler ders seçimi tarihine odaklandı. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracak. Peki, AÖL ders seçimi ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme başvuru işlemleri MEB tarafından devam ediyor. Bakanlık tarafından başlatılan AÖL 1. dönem kayıtlarının ne zaman biteceği ve ders seçim tarihleri merak konusu oldu. İşte, AÖL ders seçimlerine dair bilgiler...