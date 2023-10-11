Açık Öğretim Lisesi ders seçimi ne zaman? AÖL yeni döenm kayıt/ders seçim işlemleri

2023-2024 eğitim yılı 1. Dönem AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemi sürerken, öğrenciler ders seçimi tarihine odaklandı. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracak. Peki, AÖL ders seçimi ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi ders seçimi ne zaman? AÖL yeni döenm kayıt/ders seçim işlemleri - 1

Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme başvuru işlemleri MEB tarafından devam ediyor. Bakanlık tarafından başlatılan AÖL 1. dönem kayıtlarının ne zaman biteceği ve ders seçim tarihleri merak konusu oldu. İşte, AÖL ders seçimlerine dair bilgiler...

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Açık Öğretim Lisesi ders seçimi ne zaman? AÖL yeni döenm kayıt/ders seçim işlemleri - 2

AÖL DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, öğrencilik durumu sınava girmek istediği dönemde 'Aktif' olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorundadır.

Ders seçimleri; öğrenci numaraları ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden yapılacak.

Ders seçimini, çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler atanan bu derslerden sınava girmek zorundadır.

Açık Öğretim Lisesi ders seçimi ne zaman? AÖL yeni döenm kayıt/ders seçim işlemleri - 3

2023-2024 AÖL KAYIT TARİHLERİ

MEB'in resmi internet adresinden yapılan açıklamada;

"Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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