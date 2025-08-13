AÇIKLANDI | AGS sonuçları osym.gov.tr sorgulama sayfası 2025: MEB-AGS sınav sonuçları puan ve sıralama ekranı

Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları heyecanla bekleniyordu. Sınava katılan öğretmen adayları sonuç duyurusuyla birlikte sonuçlarını görüntülemeye başladı. Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından ÖSYM sonuç sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek. İşte 2025 MEB-AGS sonuçları puan ve sıralama sorgulama ekranı.

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve merakla beklenen sonuçlar açıklandı. Öğretmen adaylarının asli memurluğa geçiş sürecinde mesleki yeterliliklerini ölçmek amacıyla yapılan AGS bu yıl ilk kez düzenlendi. 13 Temmuz düzenlenen AGS, 2024 yılında yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte KPSS yerine getirilmiş ve öğretmenlik mesleğine geçişte temel ölçüt haline gelmişti. İşte AGS sonuçları sorgulama ekranı.

2025 AGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

AGS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile ÖSYM’nin sonuç ekranına giriş yaparak puan ve sıralamalarını görüntüleyebilecek. Bu işlem, hem ÖSYM’nin internet sitesi hem de mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.

2025 AGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

AGS CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI

13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumları adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

AGS CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

MEB-AGS PUAN HESAPLAMA

Yabancı dil öğretmenlikleri (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce) için MEB-AGS puanı, iki sınavın birleşimiyle hesaplanacak.

Bu hesaplamada AGS puanının %50’si ile aynı yıl girilen YDS/e-YDS puanının %50’si toplanacak. Adayın aynı yıl içinde aldığı en yüksek YDS/e-YDS puanı geçerli sayılacak.

ÖABT veya YDS uygulanmayan alanlarda ise MEB-AGS puanı, tamamen AGS sonuçlarına göre belirlenecek.

