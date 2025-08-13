AÇIKLANDI | AGS sonuçları osym.gov.tr sorgulama sayfası 2025: MEB-AGS sınav sonuçları puan ve sıralama ekranı
Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları heyecanla bekleniyordu. Sınava katılan öğretmen adayları sonuç duyurusuyla birlikte sonuçlarını görüntülemeye başladı. Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından ÖSYM sonuç sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek. İşte 2025 MEB-AGS sonuçları puan ve sıralama sorgulama ekranı.
Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve merakla beklenen sonuçlar açıklandı. Öğretmen adaylarının asli memurluğa geçiş sürecinde mesleki yeterliliklerini ölçmek amacıyla yapılan AGS bu yıl ilk kez düzenlendi. 13 Temmuz düzenlenen AGS, 2024 yılında yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte KPSS yerine getirilmiş ve öğretmenlik mesleğine geçişte temel ölçüt haline gelmişti. İşte AGS sonuçları sorgulama ekranı.